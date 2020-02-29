بشأن إدلب السورية.. قطر تبعث رسالة إلى تركيا

بعثت الخارجية القطرية، مساء أمس، الجمعة، برسالة عاجلة إلى تركيا، بشأن مدينة إدلب السورية.

وقدمت الخارجية القطرية تعازيها إلى تركيا، على خلفية مقتل 36 جنديا تركيا بقصف جوي في مدينة إدلب السورية.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية بالجمهورية التركية الشقيقة، وقدّم سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال الاتصال تعازي دولة قطر لتركيا حكومة وشعبا في مقتل عدد من جنود الجيش التركي في /إدلب/.#قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) February 28, 2020

وأكدت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، مساء أمس، الجمعة، أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، قد أجرى اتصالا هاتفيا مع مع نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، لتقديم التعازي لتركيا، حكومة وشعبا، في مقتل الجنود الأتراك.

ويشار إلى أن تركيا أعلنت ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم الذي استهدف رتلا عسكريا تركيا في مدينة إدلب السورية إلى 36 جنديا، وأن مجموعة من الجنود الأتراك الآخرين تعرضوا لإصابات خطرة وتتم معالجتهم في محافظة هاتاي.

فيما أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن القوات السورية قصفت في منطقة إدلب بالقرب من بلدة بيهون، القوات التركية الموجودة بجانب الإرهابيين، والذين لا ينبغي وجودهم هناك، مؤكدة أن الطائرات الحربية الروسية لم تنفذ أي ضربات جوية في المنطقة وقت حدوث الواقعة، وأن موسكو بذلت كل ما في وسعها للمساعدة بمجرد أن علمت بوجود القوات التركية.