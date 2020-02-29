القوات العراقية تدمر عشرات العبوات وتفكك صاروخا لـ"داعش" شمال بغداد

نفذت القوات العراقية، اليوم السبت، 29 شباط/فبراير، عملية نوعية لتدمير بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي، في محافظة صلاح الدين، شمال العاصمة بغداد.

وأفادت خلية الإعلام الأمني في بيان حصلت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، على نسخة منه، اليوم، بأن قطعات قيادة عمليات سامراء، نفذت عملية بحث، وتفتيش في جزيرة غرب سامراء، "خط اللاين"، جنوبي صلاح الدين، شمالي البلاد.

وأضافت الخلية، أن القطعات، عثرت خلال العملية على 38 عبوة ناسفة من بينها (12) عبوة عبارة عن "جلكان" صفيحة سعة 10 لتر من مخلفات "داعش" الإرهابي، منوهة إلى أن العبوات تم إتلافها تحت السيطرة.

وكشفت الخلية، تمكن قسم استخبارات، وأمن القيادة نفسها، من خلال التنسيق المشترك مع فوج طوارئ صلاح الدين الرابع عشر، وبناءً على ورود معلومات عن وجود صاروخ في منطقة حضيرة الشرقية، تم تفكيكه تحت السيطرة.

وأجرت القوات العراقية، الاثنين الماضي، 24 فبراير، عملية تفتيش بحثا عن عناصر إرهابية استهدفت يوم الأحد الماضي، بالأسلحة الخفيفة، والمتوسطة، ملعب ومقهى، في منطقة البوصفة التابعة لقضاء بلد في محافظة صلاح الدين، شمال العاصمة بغداد.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان الإثنين الماضي، بأن الاعتداء الإرهابي، الذي استهدف الملعب، والمقهى "كوفي شوب"، أسفر عن مقتل ثلاثة مواطنين، وإصابة آخر.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.