بالفيديو وزير الصحة اللبناني يدعو للحد من التهويل الحاصل بشأن كورونا

نشر ​وزير الصحة اللبناني،​ ​حمد حسن​، مقطع ​فيديو​ إرشادي للمواطنين اللبنانيين بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد وخصوصا بعد كشف العديد من الحالات في لبنان.

وعلق وزير الصحة على المقطع قائلا: "للحد من التهويل الحاصل من بعض وسائل الإعلام وللتشديد على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية التي تحد من انتشار الفيروس".

الفيديو لِلحدّ من التّهويل الحاصل من بعض وسائل الإعلام و للتّشديد على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية التي تحدّ من إنتشار الفيروس #الوقاية_علاج pic.twitter.com/ZJrlAhjIdh — Hamad Hassan _حمد حسن (@Hamad_hassan20) February 29, 2020

وأضاف قائلا: "​الوقاية​ علاج".

هذا وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الخميس، عن تسجيل حالة ثالثة مثبتة مخبريًا بفيروس كورونا لشخص إيراني.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "الشخص المصاب إيراني الجنسية من مواليد 1943، أتى إلى لبنان على متن الطائرة القادمة من إيران التي حطت في مطار رفيق الحريري الدولي صباح الرابع والعشرين من شباط/فبراير الجاري".