لإنهاء أطول حرب أمريكية.. بومبيو يصل إلى قطر

وصل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى العاصمة القطرية، الدوحة، لحضور توقيع الاتفاق مع حركة طالبان.

وبحسب وكالة "رويترز"، أعلن مسؤولون في حركة طالبان الأفغانية، صباح اليوم السبت، أن وفدا للحركة يضم 31 عضوا وصل إلى قطر للتوقيع على اتفاق سلام مع الولايات المتحدة الأمريكية، والذي من شأنه أن يضع نهاية للحرب.

وتستعد الولايات المتحدة وطالبان للتوقيع على اتفاق سلام في وجود وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في إطار مسعى أكبر للمصالحة الأفغانية وإنهاء أطول حرب تخوضها الولايات المتحدة، ومن المقرر إقامة مراسم التوقيع بين الجانبين في العاصمة القطرية، الدوحة.

ولم يتم الإفصاح عن فحوى الاتفاق، لكن من المتوقع أن يتيح للجيش الأمريكي بدء انسحابه كما يرغب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب. وفي مرحلة أولى، سينخفض عدد القوات في أفغانستان من نحو 13 ألفا حاليا إلى 8600، وهو العدد الذي كان منتشرا هناك مع وصول ترامب للرئاسة في 2016، قبل انسحابات بالتدريج لن تحدث إلا إذا احترمت طالبان التزاماتها.