الكويت تدعو مواطنيها لعدم السفر بسبب مخاوف كورونا

دعت الحكومة الكويتية اليوم السبت مواطنيها إلى عدم السفر بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

ونقلت "رويترز" عن مسؤولة بوزارة الصحة الكويتية قولها في مؤتمر صحفي اليوم السبت إن الكويت تدعو مواطنيها إلى عدم السفر بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وأردفت أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وكانت وزارة الصحة قالت يوم الجمعة إن العدد الإجمالي للإصابات بالمرض في الكويت بلغ 45 دون تسجيل أي وفيات.

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من كوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا، بناء على تعليمات وزارة الصحة الكويتية بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا، فيما علقت جميع الرحلات الجوية من وإلى العراق، كما أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، سابقا، وقف جميع رحلاتها إلى إيران حتى إشعار آخر، بعد اكتشاف عدد من الإصابات وحالتي وفاة بفيروس كورونا.

ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، انتشر فيروس كورونا في عدد من الدول الخليجية، من بينها الكويت والإمارات وسلطنة عمان والبحرين، إضافة إلى إيران والعراق.