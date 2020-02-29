القضاء المصري يقرر سجن المتهم بالتخابر مع "حزب الله" 5 سنوات

اتخذ ​القضاء المصري، اليوم السبت،​ ​السجن​ 5 سنوات للمتهم المصري أحمد الحسني بقضية التخابر مع "​حزب الله" اللبناني​.

وذكر موقع "اليوم السابع" أن الدائرة الأولى إرهاب والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، قررت برئاسة المستشار حسن السايس، حجز إعادة محاكمة المتهم أحمد الحسني حمدان بالقضية المعروفة إعلامياً بـ "التخابر مع حزب الله اللبناني"، لـ 29 شباط للنطق بالحكم.

وأصدرت محكمة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار عادل جمعة، فى 28 نيسان من عام 2010 أحكاما بالسجن المشدد ضد المتهم وآخرين فى قضية الخلية التابعة لحزب الله اللبناني، وقام المتهم بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض والتي قبلت الطعن وإعادة محاكمته أمام دائرة جديدة.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهم و25 آخرين في القضية الي محكمة الجنايات بتهمة التخطيط للقيام بأعمال إرهاب داخل الأراضي المصرية، وضد السفن والبوارج العابرة بقناة السويس والسائحين الأجانب والمنشآت العامة والسياحية.