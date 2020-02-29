البحرين.. وحدات طبية متنقلة لفحص "كورونا" للعائدين من إيران في مناطق سكنهم

بدأت وزارة الصحة البحرينية، اليوم، السبت، في تفعيل عملية الفحص المتنقلة للمواطنين العائدين من إيران خلال شهر فبراير/شباط الجاري.

وقالت وزيرة الصحة البحرينية، فائقة الصالح، إننا "في وزارة الصحة على ثقة بكوادرنا الوطنية المخلصة بالطاقم الطبي، ونثمن روحهم الوطنية التي لا تدخر جهدا من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين".

وأفادت صحيفة "الأيام"، ظهر اليوم، السبت، أنه في إطار الحرص على أمن وسلامة المجتمع ومنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) داخل مملكة البحرين، بدأت وزارة الصحة في تفعيل عملية الفحص المتنقلة للمواطنين العائدين من إيران خلال شهر فبراير.

وأكدت وزيرة الصحة بأن الوزارة قامت بإرسال وحدات متنقلة للفحص مجهزة وفق المعايير الطبية المعتمدة وخاضعة لإشراف فريق طبي مختص إلى مناطق سكن المواطنين العائدين من إيران، والذين تم تحديد مواعيدهم بحسب جدولة الفحص، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأوضحت الوزيرة أنه في حال التأكد من سلامتهم وعدم إصابتهم بالفيروس سيتم إعطاؤهم كافة التعليمات والإرشادات التوعوية والتأكيد عليهم بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية، المتمثلة في الحجر المنزلي لمدة 14 يوم، كما سيتم إعطاؤهم إجازة طبية مدفوعة الأجر لمدة 14 يوما، موضحة أنه ستكون هناك متابعة لهم من قبل فريق طبي مختص، حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وشددت وزارة الصحة البحرينية على جميع المواطنين والمقيمين الالتزام بتطبيق كافة الإرشادات والتعليمات الصادرة من الوزارة لضمان سلامة الجميع وضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، وبأنه يتوجب على جميع من زار إيران في شهر فبراير/شباط الجاري، البقاء في مقر سكنهم في غرفة منفصلة، والتواصل مع الوزارة لجدولة موعد الفحص وإتباع التعليمات التي ستعطى لهم من قبل الفريق الطبي، مع ضرورة تجنب الاختلاط بالآخرين.

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية، أمس، إصابة 5 سيدات بالفيروس هن 4 مواطنات بحرينيات، ومواطنة سعودية؛ لافتة إلى أن هذه الحالات وصلت عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي.

وتم نقل الحالات إلى أحد مراكز العزل الطبية لتلقي العلاج والرعاية اللازمة فور تأكيد نتائج التحاليل المختبرية إصابتهن بالفيروس. وبلغ العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البحرين 38؛ حالتهم جميعا مستقرة، ويخضعون للعلاج والرعاية تحت إشراف طاقم طبي متخصص، حسبما أعلنت وزارة الصحة البحرينية.

وأعلن ناطق باسم وزارة الصحة الإيرانية، أمس، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في إيران إلى 388 حالة؛ وبلغ عدد الوفيات 34 حالة.