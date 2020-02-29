بدء مراسم التوقيع على الاتفاق التاريخي بين أمريكا وطالبان في قطر

بدأت مراسم التوقيع على اتفاق تاريخي بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان الأفغانية بشأن سحب القوات الأمريكية من أفغانستان، في العاصمة القطرية الدوحة.

القاهرة – سبوتنيك. وأكد الرئيس الأفغاني أشرف غني، على أهمية حل النزاع مع حركة طالبان، لافتًا إلى أن بلاده على استعداد لخفض عدد القوات الدولية والأميركية بها.

وقال خلال مراسم توقيع اتفاق إحلال السلام في أفغانستان بين الولايات المتحدة وحركة طالبان بالعاصمة القطرية، اليوم السبت "أفغانستان والشركاء الدوليين متفقين على الحاجة لحل النزاع مع طالبان ولدينا رغبة سياسية في الوصول لذلك".

وأضاف غني "عرضت رسالة للرئيس الأميركي وقلت إن أفغانستان جاهزة لخفض تدريجي للقوات الدولية بما يفضي لتخفض عدد القوات الأميركية".

وأردف "نقاط الاتفاق بين أميركا وطالبان مشروطة أي ستكون قابلة للتطبيق بالتوازي أو من خلال احترام طالبان للشروط".