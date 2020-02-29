الكويت توزع الكمامات في مراكز التموين

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكویتیة الیوم السبت، وضع آلیة لتوزیع الكمامات الطبیة في الوقت الذي تصاعد فيه خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" فإنه سيتم توزيع الكمامات عبر مراكز التموین الموزعة على مناطق البلاد، وذلك تنفیذا لتوجیھات الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء.

وذكرت الوزارة في بیان صحفي أن وزیر التجارة والصناعة خالد الروضان اجتمع مع ممثلي الجھات الحكومیة ذات الصلة لوضع الآلیة حیث تم الاتفاق على التنسیق بین الجھات الحاضرة حول آلیة توزیع الكمامات في مراكز التموین.

وأضافت أن المجتمعین رسموا خطة لآلیة التوزیع وذلك من خلال عدة أمور من ضمنھا استخدام المتطوعین الشباب والاستعانة بھم من قبل الھیئة العامة للشباب الكویتیة.

وأوضحت أن الاجتماع عقد بحضور وكیل وزارة (التجارة) عبدالله العفاسي ووكیل وزارة الشؤون الاجتماعیة عبد العزیز الشعیب ووكیل وزارة الصحة المساعد للرقابة الدوائیة والغذائیة عبد الله البدر والوكیل المساعد للشؤون الإداریة والمالیة في دیوان الخدمة المدنیة بدر الحمد ورئیس مجلس إدارة الشركة الكویتیة للتموین صلاح الكلیب وممثلین عن وزارتي الداخلیة والدفاع.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكدة أن جميع الحالات المسجلة سابقا في حالة صحية جيدة ومستقرة.