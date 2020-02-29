ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في لبنان إلى 7 و50 في الحجر الصحي تحت المراقبة

كشفت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفع في لبنان ليبلغ سبع إصابات موجودة في مستشفى رفيق حريري الجامعي ببيروت.

وذكر موقع "ليبانون ديبابت" نقلا عن مصادر خاصة أن عدد المصابين في لبنان بفيروس كورونا ارتفع إلى 7 أشخاص موجودين في مستشفى رفيق الحريري الجامعي.

وأشار الموقع الإخباري إلى أن "غرف الحجر الصحي، لم تعد تستوعب الحالات المُشتبه بإصابتها إذ بلغ عددها حتى الساعة 50 حالة ظهرت عليها عوارض الفيروس".

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل أربع حالات مثبتة مخبريا بفيروس كورونا ومعظهم قدم على متن السفينة الإيرانية.