أول تعليق من السعودية على الاتفاق التاريخي بين أمريكا وطالبان

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، أعربـت وزارة الخارجية عـن ترحيب المملكة العربية السعوديـة بتوقيع اتـفاق السلام بـين الولايـات المتحـدة الأمـريكية وحركـة طالـبان، لما لذلـك مـن دور في استعادة جمھوريـة أفغانستان الإسلامـية استقرارھا بما يعود بالنفع على الأمـن والسلم الإقليمي والدولي.
وعبرت الوزارة عن تطلع المملكة لأن تحقق تلك الخطوة وقفا شاملا ودائما لإطلاق الـنار، وسلام يعم جميع أنحاء الــبلاد، بما يسھم في تحقيق آمال وتطلعات الشعب الأفغاني في التنمية والازدھار.
#وزارة_الخارجية: المملكة ترحب بتوقيع اتفاق السلام بين #الولايات_المتحدة_الأمريكية وحركة طالبان.https://t.co/UbfMrdCwfs #واس_عام pic.twitter.com/XI8EMULYVl
— واس العام (@SPAregions) February 29, 2020
وقعت الولايات المتحدة وحركة "طالبان" الأفغانية، اليوم السبت، بالعاصمة القطرية الدوحة، اتفاقا لوقف أعمال العنف وإحلال السلام في البلاد.
ووقع عن حركة "طالبان" الملا عبد الغني برادر، رئيس المكتب السياسي، وعن الولايات المتحدة مبعوثها للمصالحة الأفغانية، زلماي خليل زاد.
ونص الاتفاق أيضا على أن أمريكا ستعمل فورا على خطة مع كل الأطراف المعنية للإفراج عن السجناء السياسيين والمقاتلين.
كما أن أمريكا والحكومة الأفغانية ستفرجان عن نحو 5 آلاف أسير وطالبان ستفرج عن نحو ألف أسير بحلول 10 مارس. بالإضافة إلى أن أمريكا تهدف إلى رفع العقوبات عن أعضاء طالبان بحلول أغسطس 2020.
وأكد الاتفاق على انسحاب القوات الأمريكية وحلفائها والتحالف من خمس قواعد عسكرية خلال 135 يوما.
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