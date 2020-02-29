الجيش العراقي يحبط هجوما لـ"داعش" ويقتل خمسة إرهابيين غرب البلاد

أحبط الجيش العراقي، اليوم السبت، 29 شباط/ فبراير، هجوما لعناصر إرهابية، على قوة من الحشد الشعبي، في محافظة الأنبار، التي تشكل وحدها ثلث مساحة العراق، غربًا.

وأفادت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، بتعرض قوة من الحشد الشعبي ، في جزيرة الكرمة، بمحافظة الأنبار، غربي البلاد، إلى إطلاق نار، وتم إسناد مقاتليها، من قبل قوة من لواء المشاة الأربعين التابع للجيش العراقي.

وأضافت الخلية، أن القوة ردت على مصادر النيران، وتمكنت من قبل خمسة من عناصر "داعش" الإرهابي.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، مقتل مقاتل من الحشد الشعبي، إثر الهجوم.

وقتل ثلاثة مقاتلين من الحشد العشائري بإطلاق نار مباشر من قبل عناصر عصابات "داعش" الإرهابية في منطقة هور الباشا شمالي العاصمة بغداد، في وقت سابق من صباح اليوم السبت.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".