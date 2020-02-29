إعادة افتتاح 3 معابر تجارية بين العراق وإيران

وبحسب وكالة "فارس" للأنباء فقد أعلن المتحدث باسم مصلحة الجمارك الإيرانية "روح الله لطيفي" اليوم السبت أن السلطات الإيرانية والعراقية أعادت فتح معبري " جذابة" و"شلمجة" (جنوب غرب) لتدفق السلع بين ايران والعراق.

وبين المتحدث أن منفذ "جذابة" تم فتحه أمام تدفق البضائع ظهر اليوم.

ولفت إلى أنه وبحسب اجتماع عقد بين مسؤولي الجمارك الإيرانية والعراقية فقد تم الاتفاق على أن إعادة معبر "مهران" ( يقابله زرباطية في العراق) لوضعية العمل السابقة لتبادل السلع اعتبارا من يوم الغد الاحد.

يذكر أن منفذ مهران – زرباطية أغلقته الحكومة العراقية أمس الجمعة، وقررت تعليق نقل المسافرين والأنشطة التجارية عبره لمدة 14 يوما، غير أن القرار أُلغي باتفاق جمارك البلدين.