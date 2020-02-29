تسجيل
16:19 GMT29 فبراير/ شباط 2020
مباشر
    بحث
    ليبيا

    شيخ قبيلة الزوية: قبائل ليبيا لا تقبل بأي لقاء لحل الأزمة خارج الوطن وترفض مشاركة قطر

    © AFP 2019 / Abdullah Doma
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    Sputnik
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202002291044710619-%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%A3%D9%8A-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1/

    أكد رئيس المجلس الأعلى لقبيلة الزوية الليبية، الشيخ السنوسي الحليق الزوي أن القبائل الليبية ترفض المشاركة في أي لقاء لحل الأزمة الليبية يعقد خارج الأراضي الليبية، وترفض أيضا مشاركة قطر في هذه اللقاءات، وذلك ردا على دعوة الرئيس التونسي قيس سعيد لعقد لقاء بين القبائل لحل الأزمة وبحث إجراء انتخابات.

    وقال الزوي، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، "نحن كقبائل ليبية في المناطق الشرقية والغربية والجنوبية عقدنا اجتماعا في ترهونة بحضور أكثر من 5000 بين أعيان ومشايخ بجميع تركيبات المجتمع الليبي واتخذنا قرارا وكونا جسما يمثل الشعب الليبي، وهذا الجسم المسؤول يملك كل شيء وبالنسبة لنا كقبائل فإن أي لقاء خارج الوطن وخاصة للقبائل مرفوض".

    وحول رفض دعوة الرئيس التونسي، قال الزوي "هذا الكلام بعد ما قام أمير قطر تميم بزيارة تونس، وجه الرئيس التونسي دعوته أثناء تواجده وهذه رسالة مبطنة من قطر للشعب الليبي ولكن نعلم أن الشعب التونسي نواياه نظيفة تجاه الشعب الليبي لكن، وجود أمير قطر هذا ما جعلنا نشك بالأمر ونرفض هذه الدعوة".

    © REUTERS / Zoubeir Souissi
    لهذه الأسباب... القبائل الليبية ترفض دعوة الرئيس التونسي قبل توجيهها
    وأضاف "أعرف رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد رجل فاضل وعاقل ويعلم مدى العلاقة الاجتماعية والنسيج الاجتماعي الذي يربط بين تونس وليبيا، وهو يحاول أن يوحد بين صفوف الليبيين ولكن لسنا مع أي لقاء أو اجتماع تحضره قطر. قطر هي سبب البلاء في ليبيا".

    وتابع الزوي "في نفس الوقت نحن لماذا نجتمع في تونس أساسا ولا يوجد أي شي في تونس هناك حتي نجتمع بها نحن اجتمعنا وقلنا كلمتنا في ترهونة ونحن تابعين لمخرجات ترهونة ولن نتخلى عن المبادئ التي اتخذنها وآمنا بها، ونحن نتحدث مع الشعب الليبي والأعيان والمشايخ الموجودين في ليبيا لكن الذين يتواجدون خارج الوطن هذا لا يمثل إلا نفسه أي لقاء لما يسمونه بالقبائل خارج أرض الوطن ليبيا نحن لسنا معه ونرفضه"، مؤكدا "نحن رافضون لأي اجتماع يكون من تحت الستار تبع القطريين مرفوض لدينا ولن يحضر أحد هناك من قبائلنا، والذي يريد أن يحضر سوف يمثل نفسه فقط لا يمثل الشعب الليبي الشعب الليبي في ليبيا وليس خارج ليبيا".

    وحول نتائج اجتماع ترهونة، قال الزوي "خلال اجتماع ترهونة قمنا بتشكيل جسم شرعي ويعتبر بمثابة مجلس للشيوخ وهذا الجسم يمثل الشعب الليبي ويتكون من 15 شيخا من المشايخ من الشرق والغرب والجنوب من كل تركيبات المجتمع الليبي وهم من يتحدثون ويمثلون ليبيا شرعياً"، موضحا أن مهام هذا المجلس تتمثل في "المواجهة والنقاش مع كل من يتحدث على القضية الليبية والآن القرار قرار المشايخ والأعيان هم من يمثلون الليبيون وليس أفراد خارج الوطن يتحدثون عن ليبيا هذا شيء مرفوض".

    كان الرئيس التونسي قد وجه، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أمير قطر تميم بن حمد الأسبوع الماضي، دعوة للقبائل الليبية للاجتماع في تونس، لبحث التمهيد لإجراء انتخابات ليبية من دون تدخل خارجي.

    انظر أيضا:

    مدير "العربي للدراسات السياسية": مبادرات الحل السياسي فشلت في ليبيا والأمور تتجه للحسم العسكري
    بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعلق على قصف طرابلس
    ليبيا... تعليمات عاجلة لشراء 6 ملايين كمامة واقية لمواجهة "كورونا"
    غسان سلامة: الوضع في ليبيا يشير إلى احتمال انهيار كامل للهدنة
    ليبيا... اندلاع اشتباكات عنيفة في العاصمة الليبية طرابلس
    الكلمات الدلالية:
    الأزمة الليبية, قطر, القبائل الليبية, قبائل ليبية, قبائل, ليبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    أحد أفراد جيش الفتيان يتفقد المقاتلة من طراز لافوتشكين لا-7، الذي حارب بها بطل الاتحاد السوفيتي إيفان كوجيدوب، وأسقط 17 طائرة من طائرات العدو، في المتحف المركزي للقوات الجوية في مونينو، 19 فبراير 2020
    تاريخ بطولي...معرض "طائرات الحرب الوطنية العظمى"
    مكافحة مكافحي الإرهاب على طريقة البيت الأبيض
    محاربة مكافحي الإرهاب على طريقة البيت الأبيض
    السعودية.. أوامر ملكية باستحداث وزرارات وإعفاء بعض المسؤولين
    السعودية... أوامر ملكية باستحداث وزارات وإعفاء بعض المسؤولين
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك