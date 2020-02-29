طيران التحالف العربي يقصف مواقع في صنعاء والجوف ومأرب

شن طيران التحالف العربي ضد جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم السبت، سلسلة غارات على مواقع متفرقة في العاصمة اليمنية صنعاء، وبمحافظتي الجوف ومأرب.

وذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين"، أن طيران التحالف نفذ 7 غارات على مديرية المطمة غرب الجوف، وغارة أخرى مديرية الغيل جنوب غربي الجوف.

وفي السياق، جدد طيران التحالف غاراته على محافظة مأرب، مستهدفاً بـ 3 غارات مديرية مجزر شمال غربي مأرب، وذلك غداة غارات مماثلة طالت المديرية ذاتها.

كما تعرضت العاصمة صنعاء، لقصف جوي، حيث شن طيران التحالف غارة على منطقة حطبان في مديرية أرحب شمال العاصمة.

ويقوم تحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية، منذ آذار/مارس 2015، بعمليات ضد مواقع الحوثيين دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر عام 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات متواصلة بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية تستهدف قوات سعودية داخل اليمن، وبداخل الأراضي السعودية.