البرلمان الكويتي يلغي جلسة لمتابعة الإجراءات الحكومية للتعامل مع "كورونا"

ألغى مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) جلسة، كانت مقررة يوم الاثنين المقبل للوقوف على الإجراءات الحكومية إزاء التعامل مع تطورات فيروس "كورونا" بالبلاد.

موسكو– سبوتنيك. قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، اليوم السبت وحسبما نقلت عنه صحيفة "القبس"، "نظرا لوجود عدة مستجدات في غاية الأهمية منها ضرورة استكمال خطة الإجلاء الحكومية وانشغال أغلب الكوادر الوطنية في وزارة الصحة بتنفيذ خطة مكافحة هذا المرض واستقبال العائدين إلى الكويت بعد الإجازة، وأيضا منعا لأي محاولات للتكسب على حساب وحدة المجتمع، فقد تقرر عدم عقد الجلسة الخاصة يوم الإثنين القادم".

وأوضح الغانم، بأنه سيستعاض عن الجلسة باجتماع في مكتب المجلس، لمن يرغب من النواب/ في موعد مناسب سوف يعلن عنه لاحقا بعد التنسيق مع الحكومة.

وشكر الغانم كافة الكوادر الوطنية الطبية بكل فئاتها؛ وأشاد بجهودها الحثيثة من أجل سلامة المواطنين.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد بلغ حتى الآن 45 حالة؛ وذلك بعد التأكد من إصابة حالتين جديدتين.

وقامت الوزارة بفحص عددا من المواطنين القادمين على متن طائرة عادت من إيران، ولم تتبين أي وجود إصابات جديدة.