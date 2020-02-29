البحرين تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 41 حالة

أعلنت وزارة الصحة في مملكة البحرين تسجيل 3 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة بالفيروس في البلاد إلى 41 حالة.

القاهرة- سبوتنيك. وذكرت الصحة البحرينية في بيان اليوم السبت أن "عدد المصابين بفيروس كورونا (كوفيد 19) بلغ 41 مصابًا بعد تسجيل ثلاث حالات جديدة لمواطنين قادمين من إيران".

وشددت الوزارة على "وجوب قيام المواطنين والمقيمين القادمين من إيران أو من قاموا بزيارتها في الشهر الجاري الاتصال فوراً على الرقم 444 لجدولة موعد الفحص".

وأوضحت أن "الوحدات المتنقلة للفحص والمجهزة وفق المعايير الطبية المعتمدة مستمرة في معاينة المواطنين القادمين من إيران عبر رحلات غير مباشرة ممن تم تحديد مواعيدهم بحسب جدولة الفحص".

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية، أمس، إصابة 5 سيدات بالفيروس هن 4 مواطنات بحرينيات، ومواطنة سعودية؛ لافتة إلى أن هذه الحالات وصلت عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي.

وتم نقل الحالات إلى أحد مراكز العزل الطبية لتلقي العلاج والرعاية اللازمة فور تأكيد نتائج التحاليل المختبرية إصابتهن بالفيروس. وبلغ العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البحرين 38، حالتهم جميعا مستقرة، ويخضعون للعلاج والرعاية تحت إشراف طاقم طبي متخصص، حسبما أعلنت وزارة الصحة البحرينية.

وأعلن ناطق باسم وزارة الصحة الإيرانية، أمس، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في إيران إلى 388 حالة؛ وبلغ عدد الوفيات 34 حالة.