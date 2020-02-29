أنقرة: نحن بحاجة إلى منظومة باتريوت التي ربما ترسلها أمريكا إلينا

أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو عن رغبة بلاده في امتلاك منظومة باتريوت الصاروخية الأمريكية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ربما ترسلها إلى تركيا.

أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أوغلو، في تصريحات للصحفيين، اليوم السبت، عقب لقاء أجراه مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في الدوحة، "نحن بحاجة إلى منظومة باتريوت وقد ترسلها أميركا".

ولفت أوغلو إلى أن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ربما يلتقيان مطلع الشهر المقبل وربما يتصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأردوغان خلال الأيام المقبلة".

وأضاف "مصممون على وقف هجمات النظام السوري وتحقيق وقف إطلاق نار مستدام في إدلب السورية".

وأشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في تصريح له، اليوم السبت، إلى أنه طالب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بإبعاد القوات الروسية لتكون قواته وجها إلى وجه مع قوات الجيش السوري.

وأكد أردوغان، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، "قلت لبوتين ما الذي تفعلونه في سوريا، رجاء أبعدوا قواتكم لنكون وجها لوجه مع قوات النظام السوري".

وأشار أردوغان في تصريحه، إلى أن تركيا لا تسعى لخوض مغامرة في سوريا، أو توسعة حدودها، وأن أنقرة ليس لديها أي مطامع في الأراضي السورية أو في النفط السوري، بحسب "الأناضول".