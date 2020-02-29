الصحة العراقية: ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" إلى 12 حالة

ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد بالعراق إلى 12 حالة، بعد اكتشاف 5 حالات جديدة، حسبما أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت.

وقالت الوزارة في بيان إنه "تم اكتشاف 5 حالات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، 4 منهم في بغداد (ثلاثة في الكرخ وواحدة في الرصافة والخامسة في محافظة بابل".

وتابعت أنه "تبيّن أن نتيجة الفحوصات موجبة، وهم حالياً في مؤسسات وزارة الصحة والبيئة الخاصة لمتابعة وضعهم الصحي".

يتبع...