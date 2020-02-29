"صحة الحوثيين" تؤكد عدم تسجيل أي إصابة بـ"كورونا"

أكد وزير الصحة في حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية المشكلة في العاصمة صنعاء من جماعة أنصار الله "الحوثيين" طه المتوكل، اليوم السبت، عدم تسجيل أي حالة اشتباه أو إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في اليمن.

القاهرة – سبوتنيك. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها المتوكل في المؤتمر الرابع للبرنامج التدريبي للوبائيات الحقلية بصنعاء، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها "أنصار الله".

وحمّل المتوكل، الإمارات العربية المتحدة، "المسؤولية الكاملة في حال ظهور أي حالة اشتباه أو إصابة بفيروس كورونا من خلال نقل المشتبه بهم من الإمارات لليمن".

وقال إن "الإمارات قتلت أبناء الشعب اليمني بشكل مباشر من خلال طائراتها واليوم تسعى لقتلهم من خلال نقل الأوبئة والأمراض"، داعيا المنظمات المعنية إلى "تحمل مسؤولياتها في هذا الجانب".

وكان وزير الخارجية اليمني في الحكومة الشرعية، محمد الحضرمي، أعلن في 19 شباط/ فبراير الجاري، عن "تعاون الإمارات ومساعدتها في عملية إجلاء الطلاب اليمنيين في مدينة ووهان الصينية المنتشر فيها وباء فيروس كورونا، ووضع الترتيبات اللازمة لاستقبالهم ووضعهم في الحجر الصحي المؤقت في الإمارات قبل إعادتهم إلى اليمن".