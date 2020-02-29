روحاني لبوتين: الوضع في إدلب يبعث على القلق

أعرب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم السبت، في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، عن قلقه حيال الوضع في محافظة إدلب السورية، والتي تشهد وضعا متأزما نتيجة الصدامات بين القوات السورية والتركية.

طهران - سبوتنيك. وبحسب بيان للرئاسة الإيرانية، تناول الاتصال الهاتفي بين الرئيسين، قال روحاني لنظيره الروسي إن:

"الوضع في إدلب يبعث على القلق، ونحن بحاجة إلى أن نشاهد تنفيذ اتفاقيات أستانا بشكل عملي حتى نرى السلام والأمن وكذلك القضاء على الإرهاب في المنطقة".

وتابع روحاني أن "حل المعضلة السورية سياسي بحت ويتم عبر الحوار، ويجب ألا نسمح للظروف الراهنة في إدلب بأن تصبح ذريعة للتدخل الأميركي وإساءة استخدام الأزمة السورية".

وتأزم الوضع في إدلب، الأسبوع الماضي، حين نفذ مسلحون مدعومون من تركيا، وبغطاء من المدفعية التركية، هجوما على مواقع الجيش السوري، تمكنوا خلاله من اختراق خطوط دفاعه على مسار قميناس- النيرب.

وكان حاكم محافظة هطاي التركية رحمي دوغان، في وقت سابق من مساء الخميس أمس الأول، مقتل 33 جنديا تركيا في هجوم جوي لقوات الحكومة السورية على أفراد من الجيش التركي في إدلب.