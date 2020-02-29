الجيش اليمني يحاصر عناصر من "الحوثيين" في مركز مديرية الغيل بالجوف

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم السبت، محاصرة قواته عناصر من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في مركز مديرية في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

القاهرة – سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع اليمنية على موقعها "26 سبتمبر"، إن "قوات الجيش في المنطقة العسكرية السادسة تفرض حصارا على عدد من العناصر التخريبية تابعة للحوثيين في مركز مديرية الغيل بالجوف".

وأضافت: "حاولت تلك الخلايا التخريبية الاعتداء على نقاط عسكرية وأمنية والقيام بأعمال فوضوية للإخلال بالأمن داخل مجمع مديرية الغيل (جنوب غربي الجوف)".

وأكدت أن "قوات الجيش والأمن تقوم بالتعامل مع تلك العناصر التي تحتمي داخل المنازل وتتمركز داخل الأحياء السكنية وتحتجز النساء والأطفال وتستخدمهم دروعًا بشرية".

وكانت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "الحوثيين"، ذكرت في وقت سابق اليوم، أن طيران التحالف شن غارة على مديرية الغيل جنوب غربي الجوف.

في سياق متصل، نعى الجيش اليمني، مسؤولًا بارزًا وضابطًا في قواته قُتلا بنيران "الحوثيين" في محافظة الجوف.

وأفادت وكالة "سبأ" التي تبثُ من الرياض، بأن نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، "بعث برقيتي عزاء في استشهاد ركن التسليح في المنطقة العسكرية السادسة، العميد الركن عبد الغني علي الدعوس، والعقيد محمد غبير، أثناء أدائهما واجبهما الوطني بمحافظة الجوف".

وكان مصدر عسكري يمني أبلغ وكالة "سبوتنيك"، بأن العميد الدعوس قُتل في قصف شنه "الحوثيون" على مقر المنطقة بصاروخ باليستي، في حين لقي العقيد محمد غبير مصرعه في المواجهات الدائرة بمديرية الغيل جنوب غربي الجوف.

وتدور منذ مطلع فبراير الجاري، مواجهات عنيفة بين الجيش اليمني والحوثيين، في مناطق متفرقة بمديرية الغيل، تمكنت خلالها الجماعة من التقدم والسيطرة على مواقع، بينها مفرق السلمات (شرق الغيل)، ونقطة شواق الاستراتيجية (غرب الغيل)، الأربعاء الماضي.