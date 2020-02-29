بيان من الرئاسة السورية بشأن "منحة أسماء الأسد"

أصدرت الرئاسة السورية، اليوم السبت، بيانا رسميا، حول ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تقديم منحة باسم أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري، بشار الأسد، لذوي الشهداء والجرحى من الجيش والقوات الرديفة.

وقال المكتب السياسي والإعلامي في الرئاسة السورية، إن كثيرا من التساؤلات وردتها مؤخرا حول ما ذكرته بعض الصفحات والحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي عن "تقديم ما سمّي منحة السيدة أسماء الأسد لذوي الشهداء والجرحى من الجيش والقوات الرديفة"

وشدد المكتب على عدم صحة ما ورد ذكره، وأكد أن "دعم عائلات الشهداء والجرحى هو في مقدمة الأولويات بالنسبة للرئيس الأسد والسيدة أسماء الأسد، وأن الدعم الذي يقدم لهذه العائلات يتم عبر المؤسسات المعنية والبرامج المحددة".