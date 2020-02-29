ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق إلى 13 حالة

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في العراق، اليوم السبت، إلى 13 إصابة حتى الآن، بعد تسجيل 5 حالات جديدة في العاصمة بغداد، ومحافظة في وسط البلاد.

وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، والبيئة العراقية، سيف البدر، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم السبت، اكتشاف 5 حالات جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد: 4 منهم في بغداد، و3 في جانب الكرخ، وواحدة في الرصافة، والخامسة في محافظة بابل.

وأضاف البدر، أنه تمت متابعة المصابين، من قبل ملاكات وزارة الصحة، وأُخذت لهم العينات المطلوبة لإجراء الفحوصات المختبرية، وتبيّن أن نتيجة الفحوصات موجبة، وهم حاليا في مؤسسات تابعة للوزارة، لمتابعة وضعهم الصحي.

وجدد البدر، تأكيد وزارة الصحة، والبيئة اتخاذها كافة الإجراءات المطلوبة للتعامل مع الحالات، والملامسين لهم، وحسب اللوائح الصحية العالمية، مهيبة بكافة المؤسسات، والمواطنين الإلتزام بالتوجيهات التي تصدر عن خلية الأزمة الوزارية، ولجنة الأمر الديواني رقم 55 لسنة 2020 لمواجهة مرض فيروس "كورونا" المستجد.

واختتم المتحدث الرسمي بإسم وزارة الصحة، والبيئة العراقية، مشددا على ضرورة الالتزام بالتوصيات التي من شأنها منع انتقال العدوى.

وسجل العراق، أمس الجمعة، إصابة ثامنة بفيروس "كورونا" المستجد، لإمرأة عائدة من إيران، في بغداد، تبلغ من العمر 32 سنة، إصابة جديدة سابعة بمحافظة كركوك شمالي العاصمة بغداد، ليرتفع عدد المصابين في المحافظة إلى خمسة، بعد إصابة عائلة مكونة من أربعة أفراد كانوا عائدين من إيران أيضا ً.

ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، انتشر فيروس "كورونا" في عدد من الدول الخليجية، من بينها الكويت والإمارات وسلطنة عمان والبحرين إضافة إلى إيران والعراق.

يذكر أن فيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر، أولاً، في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2019، في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير/ كانون الثاني.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد" الذي ظهر في الصين، على أنه "وباء"، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".