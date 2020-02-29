أمير قطر يعزي أردوغان بقتلى الجيش التركي

أرسل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، برقيه تعزية إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على خلفية مقتل جنود أتراك في محافظة إدلب السورية.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية، في منشور لها على "تويتر"، أن الأمير القطري أرسل اليوم برقية تعزية إلى الرئيس التركي، أعرب فيها عن "مواساته لفخامته وللشعب التركي" في الجنود الأتراك الذين قتلوا جراء قصف جوي في إدلب السورية متمنيا الشفاء للمصابين.

سمو أمير البلاد المفدى يبعث ببرقية إلى أخيه رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، أعرب فيها سموه عن تعازيه ومواساته لفخامته وللشعب التركي الشقيق، في الجنود الأتراك الذين قضوا جراء قصف جوي في مدينة إدلب السورية، متمنيا سموه الشفاء العاجل للمصابين . #قنا pic.twitter.com/QpR8745VPM — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) February 29, 2020

نشرت الوكالة في سلسلة تغريدات تعازي وجهها مسؤولين قطريين منهم نائب الأمير القطري، ورئيس الوزراء ووزير الداخلية، حيث أرسلوا برقيات تعزية إلى الرئيس التركي بمقتل الجنود الأتراك أمس في إدلب.

سمو نائب الأمير يبعث ببرقية تعزية إلى رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، في الجنود الأتراك الذين قضوا جراء قصف جوي في مدينة إدلب السورية، متمنيا سموه الشفاء العاجل للمصابين. #قنا pic.twitter.com/P8HapI7xXx — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) February 29, 2020

وكان حاكم محافظة هطاي التركية، رحمي دوغان، أعلن أمس الجمعة، ارتفاع عدد قتلى الجنود الأتراك في الهجوم الذي شنه الجيش السوري بمحافظة إدلب السورية الخميس إلى 33 قتيلا.

معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، يبعث ببرقية تعزية إلى رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، في الجنود الأتراك الذين قضوا جراء قصف جوي في مدينة إدلب السورية، متمنيا معاليه الشفاء العاجل للمصابين. #قنا pic.twitter.com/fxFATSs0MG — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) February 29, 2020

قالت الرئاسة التركية: "أنقرة قررت الرد بالمثل على السلطات السورية، التي استهدفت قواتنا، ولن تذهب دماء جنودنا سدى وستستمر أنشطتنا العسكرية على الأراضي السورية".