شركة "أجنحة الشام" السورية تعلق رحلاتها الجوية من وإلى إيران

أعلنت شركة "أجنحة الشام" السورية للطيران اليوم السبت تعليق رحلاتها من وإلى إيران بسبب انتشار فيروس كورونا في إيران.

ونشرت الشركة بيانا أعلنت أن هذا القرار يأتي ضمن سياسة الشركة في الحفاظ على أعلى معايير السلامة والصحة وتجنبا لأي عدوى.

وقالت الشركة: "ضمن سياسة الشركة الهادفة إلى المحافظة على أعلى معايير السلامة والصحة المحلية والعالمية وتجنباً لانتقال أي عدوى محتملة من الدول والمحطات التي سُجلت فيها مؤخراً حالات إصابة بفيروس كورونا، فقد قررت أجنحة الشام للطيران تعليق رحلاتها الجوية من وإلى إيران".

وأضافت: "يٌذكر أنه ومنذ بداية إنتشار الفيروس في بعض الدول المجاورة تم تطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية وبدأنا بتنفيذ وتطبيق تعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة السورية من حيث تعقيم كافة كبائن الطائرات بعد تنفيذ كل رحلة وعلى جميع الرحلات".

وتابعت: "كما يتم القيام بإجراء فحص لكل مسافر وتوزيع كمامات وقفازات طبية خاصة على عناصر الضيافة الجوية لديها لمنع انتقال أي عدوى ممكنة.

ويتم أيضاً توزيع استمارة خاصة لكافة المسافرين ليقوموا بملأها بالمعلومات الشخصية الخاصة بالمسافر ووجهة السفر إضافة إلى جهات الاتصال وحركة تنقلاته الأخيرة ولاسيما خلال فترة الـ"14 يوماً" السابقة حيث يتم مباشرةً بعد ذلك تسليم كافة الاستمارات إلى وزارة الصحة السورية والتي تقوم بدورها بالاتصال مع المسافرين القادمين إلى سوريا والاستفسار عن حالتهم الصحية والإطمئنان على سلامتهم من أية شبهة لأعراض المرض".

وكانت وزارة الصحة الإيرانية، أعلنت اليوم السبت، تسجيل 205 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد خلال الـ24 ساعة الماضية، معلنة ارتفاع عدد حالات الإصابة إلى 593 حالة، وحالات الشفاء إلى 123 حالة، ووفاة 43 شخصا إثر الإصابة بالفيروس.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور خلال مؤتمر صحفي، إنه تم "تسجيل 205 حالات جديدة بفيروس كورونا في إيران خلال 24 ساعة الماضية، وارتفعت حصيلة الإصابات لـ593 إصابة، وحالات الشفاء إلى 123 حالة".