الإرياني: الجيش اليمني يخوض ملاحم أسطورية في الجوف

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن الجيش اليمني يخوض ملاحم أسطورية في محافظة الجوف، مشيرا إلى أنه يحاول دون محاولات "أنصار الله" (الحوثيين)، في السيطرة عليها.

وكتب الإرياني، على "تويتر"، اليوم السبت: "نحيي بإجلال الملاحم الأسطورية لأبطال الجيش الوطني في جبهات محافظة الجوف، وتصديهم البطولي للمحاولات الانتحارية، التي تنفذها المليشيا الحوثية منذ شهر، للتسلل والسيطرة على مناطق في المحافظة، وإغراقها في معارك استنزاف التهمت المئات من قياداتها وعناصرها".

١-نحيي بإجلال واكبار الملاحم الاسطورية لابطال الجيش الوطني في جبهات محافظة الجوف، وتصديهم البطولي للمحاولات الانتحارية التي تنفذها المليشيا الحوثية منذ شهر للتسلل والسيطرة على مناطق في المحافظة لتحقيق انتصار إعلامي واغراقها في معارك استنزاف التهمت المئات من قياداتها وعناصرها — معمر الإرياني (@ERYANIM) February 29, 2020

وأضاف: "نثمن الدور البطولي لمشايخ وقبائل وأبناء محافظة الجوف الشرفاء، الذين انحازوا منذ اللحظة الأولى للشرعية وساندوا الجيش الوطني في معارك تحرير وتأمين المحافظة"، مضيفا: "التصدي للمشروع الإيراني واداته الحوثية، وما زالوا حتى اليوم الصخرة التي تتحطم عليها أوهام المليشيا في السيطرة على المحافظة".

٢-نثمن الدور البطولي لمشائخ وقبائل وأبناء محافظة الجوف الشرفاء، الذين انحازوا منذ اللحظة الأولى للشرعية وساندوا الجيش الوطني في معارك تحرير وتأمين المحافظة، والتصدي للمشروع الايراني واداته الحوثية، وما زالوا حتى اليوم الصخرة التي تتحطم عليها أوهام المليشيا في السيطرة على المحافظة — معمر الإرياني (@ERYANIM) February 29, 2020

وتابع: "كما نثمن عاليا دور التحالف بقيادة الأشقاء في السعودية في دعم وإسناد الجيش الوطني بمحافظة الجوف، التي ستظل عصية على المليشيا الحوثية وأحلامها في المساس بأمن واستقرار المحافظات المحررة وتهديد أمن دول الجوار، ومنطلق لاستعادة العاصمة المختطفة صنعاء وباقي المحافظات الواقعة تحت سيطرتها".

٣-كما نثمن عاليا دور التحالف بقيادة الأشقاء في السعودية في دعم وإسناد الجيش الوطني بمحافظة الجوف التي ستظل عصية على المليشيا الحوثية واحلامها في المساس بأمن واستقرار المحافظات المحررة وتهديد امن دول الجوار،ومنطلق لاستعادة العاصمة المختطفة صنعاء وباقي المحافظات الواقعة تحت سيطرتها — معمر الإرياني (@ERYANIM) February 29, 2020

ويقوم تحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية، منذ آذار/مارس 2015، بعمليات ضد مواقع الحوثيين دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر عام 2014.

وتنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات متواصلة بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية تستهدف قوات سعودية ويمنية.