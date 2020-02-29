الجيش اليمني يعلن استعادة مركز الغيل في محافظة الجوف من "أنصار الله"

أعلن الجيش اليمني، اليوم السبت، استعادة مركز مديرية في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، عقب محاولة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) إسقاطها من الداخل.

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض، عن مصدر عسكري، إن "الجيش الوطني فرض طوقا محكما على مركز مديرية الغيل (جنوب غربي الجوف)، عقب محاولة خلايا نائمة تابعة للحوثيين، تفجير الوضع في مركز المديرية".

وأكد "القضاء على خلايا الحوثيين وتطهير مركز مديرية الغيل منهم، عقب اشتباكات عنيفة".

من جهة ثانية، ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، أن طيران التحالف نفذ 8 غارات على مديرية الغيل جنوب غربي الجوف، واستهدف بغارة أخرى مديرية المتون غرب الجوف.

وأعلن الجيش اليمني في وقت سابق من اليوم محاصرة قواته عناصر من جماعة أنصار الله "الحوثيين"، في مركز مديرية في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وقالت وزارة الدفاع اليمنية على موقعها "26 سبتمبر"، إن "قوات الجيش في المنطقة العسكرية السادسة تفرض حصارا على عدد من العناصر التخريبية تابعة للحوثيين في مركز مديرية الغيل بالجوف".

وأضافت:

"حاولت تلك الخلايا التخريبية الاعتداء على نقاط عسكرية وأمنية والقيام بأعمال فوضوية للإخلال بالأمن داخل مجمع مديرية الغيل (جنوب غربي الجوف)".

وأكدت أن "قوات الجيش والأمن تقوم بالتعامل مع تلك العناصر التي تحتمي داخل المنازل وتتمركز داخل الأحياء السكنية وتحتجز النساء والاطفال وتستخدمهم دروعا بشرية".

كانت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، ذكرت في وقت سابق اليوم، أن طيران التحالف شن غارة على مديرية الغيل جنوب غربي الجوف.

وتدور منذ مطلع فبراير الحالي، مواجهات عنيفة بين الجيش اليمني والحوثيين، في مناطق متفرقة بمديرية الغيل، تمكنت خلالها الجماعة من التقدم والسيطرة على مواقع، بينها مفرق السلمات (شرق الغيل)، ونقطة شواق الاستراتيجية (غرب الغيل)، الأربعاء الماضي.