وزيرة الصحة المصرية: "كورونا" لا يمكن إخفاؤه ومستعدون لأسوأ السيناريوهات... فيديو

أجابت وزيرة الصحة المصرية اليوم السبت، على تساؤل البعض بشأن كيف أن مصر خالية من فيروس "كورونا" المستجد، في حين تشير تقارير إلى أن هناك حالات إصابة به في فرنسا وكندا وتايوان قادمة من مصر.

وأكدت زايد، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، من تقديم عمرو أديب، أن الدولة المصرية لا تخفي أي معلومات بشأن فيروس "كورونا"، مضيفة: "الوباء يعلن نفسه ولا يمكن إخفاؤه".

وأشارت إلى أنه حتى يتم الجزم بأن الفيروس الموجود في السائحين الفرنسيين جاء من مصر، فلابد من توافر شرطين، أولهما أن يمكث هؤلاء الأشخاص في مصر مدة 14 يوما، والشرط الثاني أن يتم تشخيصهم في خلال 48 ساعة من وصولها بلادها، إذن الأكيد أن الفيروس لم يأت من مصر، وذلك بتعريف من منظمة الصحة العالمية.

وتابعت: "ومع ذلك تتبعنا كل الأماكن التي تردد عليها السائحون، وتم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للأماكن التي تواجدوا بها والمخالطين بهم، مع العلم بأن الفوج بالكامل غادر مصر".

وأكدت وزيرة الصحة المصرية، أنه لم يتم تحديد بيانات سائح كندا، ووزارة الصحة في انتظار رد المختص عن اللوائح الصحية الكندية، للحصول على البيانات المطلوبة.

وقالت: "لا يعيب دولة أن يتواجد بها فيروس كورونا، ولكن يعيبها عزم جاهزيتها لانتشار الفيروس بها، ولدينا معامل مركزية قوية جدا ومعامل تحليل تحت إشراف منظمة الصحة العالمية".

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن الوزارة تلقت بلاغا على الخط الساخن، أمس الجمعة، بالاشتباه في حالتين من ميلانو بالغردقة، ولكن كانت النتيجة سلبية.

وأكدت هالة زايد أن الوباء يعلن نفسه ولا يمكن إخفاؤه، ومن عدم الحكمة أن دولة تعتقد أنه لا يأتي لها "كورونا".

وأضافت: "مستعدون بثلاثة سيناريوهات معتمدة من منظمة الصحة العالمية، ومستعدون حتى لأسوأ سيناريو وتم عرض هذه السيناريوهات على رئيس مجلس الوزراء ومنظمة الصحة العالمية، والدولة المصرية قادرة علي مواجهة الأمراض من هذه النوعية مثل ما حدث مع إنفلونزا الخنازير في 2009".

وأوضحت وزيرة الصحة أن الوضع الوبائي في مصر لا يمنع من إقامة ماتشات كرة قدم أو مهرجانات، وذلك بناء على توصيات منظمة الصحة العالمية، ولكن على مستوى شخصي لابد من التغدية السليمة والبعد عن الزحام وغسل اليدين بانتظام وعند الإصابة بدور برد نلتزم المنزل.

واختتمت الوزيرة حديثها "الفيروس بشكل مؤكد سيأتي، و80% منا لن يحتاج إلى علاج، و15% سيحتاج للتوجه للمستشفى، وذلك لأنه فيروس غير قاتل"، ودعت المواطنين من يشعر منهم بأعراض حمى وارتفاع درجة حرارة تصل لـ38 مصاحبة بسعال، يتوجه لمستشفى الحميات التابعة لمنطقته أو الاتصال بالخط الساخن 105 وسيتلقى كامل العلاج مجانا.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، مساء الخميس، أن البلاد باتت "خالية" تماما من فيروس "كورونا" الجديد.