الجيش اليمني يعلن تكبيد "أنصار الله" خلال تقدمه في معارك شرق صنعاء

القاهرة - سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أن "القوات دمرت آليتين قتاليتين وعربتين للحوثيين، ومصرع من كانوا على متنهما في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء".
وأكد "تحقيق قوات الجيش تقدما في معارك لا تزال مستمرة مع الحوثيين".
وأشار المركز إلى "شن قصف بصواريخ الكاتيوشا على مواقع وتجمعات للحوثيين في جبهة نهم".
#نهم— المركز الإعلامي للقوات المسلحة #اليمن (@Yem_army_media) February 29, 2020
قوات جيشنا الوطني تدمر طقمين قتاليين وعربتين لمليشيات الحوثي الانقلابية ومصرع من كانوا على متنهما في جبهة نهم شرق العاصمة #صنعاء ولا تزال المعركة مستمرة حتى اللحظة وسط تقدم قوات الجيش وخسائر فادحة في صفوف المليشيات.
وكان الحوثيون أعلنوا في 29 يناير المنصرم، السيطرة الكاملة على مديرية نهم شرق صنعاء ومديريات في محافظتي مارب والجوف، بمساحة إجمالية تقدر بأكثر من 2500 كيلو متر مربع، ضمن عملية عسكرية أطلقوا عليها اسم "البنيان المرصوص".
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