الجيش اليمني يعلن تكبيد "أنصار الله" خلال تقدمه في معارك شرق صنعاء

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، يوم السبت، إلحاق خسائر بجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، خلال معارك شرق العاصمة صنعاء وسط اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أن "القوات دمرت آليتين قتاليتين وعربتين للحوثيين، ومصرع من كانوا على متنهما في جبهة نهم شرق العاصمة ‎صنعاء".

وأكد "تحقيق قوات الجيش تقدما في معارك لا تزال مستمرة مع الحوثيين".

وأشار المركز إلى "شن قصف بصواريخ الكاتيوشا على مواقع وتجمعات للحوثيين في جبهة نهم".

#نهم

قوات جيشنا الوطني تدمر طقمين قتاليين وعربتين لمليشيات الحوثي الانقلابية ومصرع من كانوا على متنهما في جبهة نهم شرق العاصمة #صنعاء ولا تزال المعركة مستمرة حتى اللحظة وسط تقدم قوات الجيش وخسائر فادحة في صفوف المليشيات. — المركز الإعلامي للقوات المسلحة #اليمن (@Yem_army_media) February 29, 2020

وكان الحوثيون أعلنوا في 29 يناير المنصرم، السيطرة الكاملة على مديرية نهم شرق صنعاء ومديريات في محافظتي مارب والجوف، بمساحة إجمالية تقدر بأكثر من 2500 كيلو متر مربع، ضمن عملية عسكرية أطلقوا عليها اسم "البنيان المرصوص".