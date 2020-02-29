رئيس وزراء قطر الأسبق يعلق على وساطة بلاده في توقيع اتفاق بين أمريكا و"طالبان"

أعتبر رئيس وزراء قطر السابق، الشيخ حمد بن جاسم، إن التوصل لاتفاق سلام بين بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية أثبت أن "الدبلوماسية القطرية تعمل بكفاءة بطريقة متوازنة وبمصداقية

وفي تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" قال ابن جاسم: "توقيع اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان بحضور الحكومة الأفغانية أثبت أن الدبلوماسية القطرية تعمل بكفاءة ليس في اتجاه واحد وإنما في عدة اتجاهات بطريقة متوازنة وبمصداقية".

وأضاف: "مما جعل قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تعزز دورها كوسيط نزيه وتعمل بمنهج التقريب في وجهات النظر".

مما جعل قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى تعزز دورها كوسيط نزيه وتعمل بمنهج التقريب في وجهات النظر. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) February 29, 2020

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة ستبدأ في سحب قواتها من أفغانستان على الفور.

وقال ترامب للصحفيين مجيبا على سؤال عن موعد بدء انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان كجزء من اتفاق السلام مع حركة "طالبان": "اليوم. سيبدأ على الفور".

ووقعت الولايات المتحدة وحركة "طالبان" الأفغانية، اليوم السبت، بالعاصمة القطرية الدوحة، اتفاقا لوقف أعمال العنف وإحلال السلام في البلاد.

ووقع عن حركة "طالبان" الملا عبد الغني برادر، رئيس المكتب السياسي، وعن الولايات المتحدة مبعوثها للمصالحة الأفغانية، زلماي خليل زاد

وينص الاتفاق الذي نشرته السفارة الأمريكية في كابول على أن تتعهد طالبان بقطع العلاقات مع تنظيم "القاعدة" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) ومواصلة الحرب على تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) وانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان خلال 14 شهرا.