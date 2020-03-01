رفض تقبيل سعودية ليده خلال الاستقبال… الملك سلمان يحضر أول بطولة عالمية لسباق الخيل في المملكة

حضر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يوم السبت، ختام أول نسخة لبطولة عالمية لسباق الخيل تستضيفها العاصمة الرياض.

وأظهرت مقاطع فيديو، بثتها الإعلام السعودي، الملك سلمان، وهو في مضمار السباق الذي يحمل اسم الملك عبدالعزيز.

ويظهر الملك وهو يلوح لعدد من الحضور الذين هتفوا له من على مدرج المضمار، بعبارات ترحيبية وأدعية، قبل أن يجلس في مكانه المخصص.

الملك يتصدر تويتر..

وبعد ظهور الملك سلمان في السباق، تصدر اسمه، اليوم الأحد، موقع تويتر، ليصبح الوسم الأكثر تداولا في السعودية.

ونشر مغردون سعوديون مقاطع مصورة للملك البالغ من العمر 84 عاما، والتي كان من بينها مقطع للفارسة السعودية سارة الصباح، التي رفض الملك سلمان تقبيلها ليده خلال استقباله.

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الفارسة سارة الصباح مقبلة للسلام على الملك سلمان رفض تقبيلها ليده ♥️🇸🇦#كاس_السعوديه pic.twitter.com/M2Iq6CzjXj — فايز الشمري 🇸🇦 (@Faeez3699) February 29, 2020

كما أشاد آخرون برعاية الملك للسابق، فقال محمد بن عبد الرحمن بن ناصر: "منذ صباه وهو فارس وعاشق للخيل، واليوم راعياً لأغلى سباق للخيل في العالم".

منذ صباه وهو فارس وعاشق للخيل، واليوم راعياً لأغلى سباق للخيل في العالم، سيدي #الملك_سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله 💚🇸🇦#كأس_السعودية pic.twitter.com/HOSeDcTrAg — محمد بن عبدالرحمن بن ناصر (@mohammedalsaud) February 29, 2020

#الملك_سلمان فارس من مدرسة المؤسس.

يقول سمو الأمير #خالد_الفيصل :

سلمان سلمان العروبة والإسلام

شيخ على ظهر النواميس خيال pic.twitter.com/SnQIyCnZk6 — علي العويفي (@Ali_alowifi) February 29, 2020

"أغلى جوائز سباقات الخيل"

وتصل جوائز السباق، الذي يشارك فيه فرسان وفارسات على خيول ذات شهرة عالمية إلى 29 مليون دولار، وتعد من أغلى جوائز سباقات الخيل عالميا، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

بالفعل كان حفلاً رائعاً لهذا اليوم وأمسية جميلة بإنتصار ماكسيموم سيكيورتي في أول نسخه لكأس السعودية. 🙌 pic.twitter.com/7UibbIXecY — The Saudi Cup - كأس السعودية (@TheSaudiCup_AR) February 29, 2020

وسلم الملك كأس بطولة "كأس السعودية"، الذي يعد أغلى وأكبر حدث في تاريخ السباقات العالمية للخيول، لملاك الجواد الفائز بالمركز الأول، وقيمتها 20 مليون دولار.

سباق رائع، نتيجه مذهله!

ماكسيموم سيكيورتي يحسم المنافسه لصالحه للفوز بأغنى سباق في العالم، كأس السعودية.

التبريكات للملاك والمدرب والفارس. pic.twitter.com/thEgFUPZEI — The Saudi Cup - كأس السعودية (@TheSaudiCup_AR) February 29, 2020

وحصل على المركز الأول في البطولة الجواد الأمريكي "ماكسيمم سكيورتي" المملوك لشركة "كولمور"، بعدما نجح فارسه "جي بي ماجنير" في التفوق على فرسان منافسين من السعودية، والمملكة المتحدة، واليابان، وإيطاليا، وألمانيا، ونيوزيلندا، وكندا، وسويسرا، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا.