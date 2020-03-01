شقيق أمير قطر يعلن عن مفاجأة "عسكرية" الأولى من نوعها في الخليج

كشف الشيخ خليفة بن حمد، شقيق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، صورا لـ"أول سفينة حربية قطرية" عرضتها إيطاليا في حوض السفن بعد الانتهاء من بنائها.

جاء ذلك في تغريدة للشيخ خليفة على صفحته عبر "تويتر"، حيث قال: "إيطاليا تعرض أول سفينة حربية قطرية في حوض السفن بعد انتهاء أعمال بناء سفينة الكورفت (الزبارة)".

— خليفة بن حمد (@KHK) February 28, 2020

ونشر شقيق أمير قطر، صورا أخرى للسفينة في تغريدة منفصلة قائلا بتعليق: "الله يعطيكم خيرها ويكفيكم شرها".

— خليفة بن حمد (@KHK) February 29, 2020

ووفقا لموقع "غلوبال فاير باور"، فإن السفن الحربية الحديثة من طراز "كورفيت" تعتبر أصغر حجما من الفرقاطة وأكبر من القطع البحرية التي تستخدم في دوريات خفر السواحل، وتتميز بتقديمها دعما متنوعا فيما يتعلق بقوة الأسلحة والقدرة على إجراء عمليات بأعماق البحار.

وكانت مجلة "فوربس" الأمريكية أكدت أن قطر "ستصبح أول دولة خليجية تشغل غواصات وحاملة طائرات، بعد أن وقعت صفقة قيمتها 5 مليارات يورو مع شركة الدفاع الإيطالية العملاقة "فينكانتيري" لبناء سفن حربية وغواصات متطورة، وإنشاء قاعدة بحرية خارجية، مشيرة إلى أن الغواصات القطرية "قد تكون جزء من صفقة أكبر بقيمة 5 مليارات يورو مع إيطاليا، والتي تم الاتفاق عليها في عام 2017".