اغتيال عقيد في الشرطة العراقية شرقي البلاد

كشف مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، أن ضابطا برتبة عقيد ينتسب لوزارة الداخلية قتل بهجوم مسلح شمال شرق محافظة ديالى.

وقال المصدر، لـ "السومرية نيوز"، إن " مسلحين مجهولين فتحوا، صباح اليوم، نار أسلحتهم تجاه ضابط برتبة عقيد ينتسب إلى حماية المنشآت في وزارة الداخلية، أثناء مروره قرب قضاء المقدادية شمال شرقي ديالى، ما أسفر عن مقتله في الحال".

وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية فرضت طوقا على منطقة الحادث وفتحت تحقيقا في ملابساته"، مشيرا إلى "نقل الجثة لدائرة الطب العدلي".

ويتعرض العراقيون في عموم محافظات القطر، لعمليات اختطاف، واعتقال، وقتل، ومحاولات اغتيال، منذ اندلاع التظاهرات التي تشهدها البلاد، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.