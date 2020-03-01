الصحة الكويتية: فحص إضافي للقادمين من مصر تحسبا لإصابتهم بفيروس "كورونا"

قررت وزارة الصحة الكويتية، صباح اليوم الأحد 1 مارس/آذار، تطبيق إجراءات فحص إضافي للقادمين من مصر، تحسبا لإمكانية إصابتهم بفيروس "كورونا" الجديد.

وقالت الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة فى وزارة الصحة الدكتورة بثينة المضف، في مؤتمر صحفي نقلته صحيفة "الأنباء" الكويتية إن الوزارة بدأت في تطبيق إجراءات فحص إضافية للقادمين من مصر.

وتابعت المسؤولة الكويتية "نقوم بفحص جميع القادمين من مصر ، والتعامل معهم حسب الإجراءات الوقاية".

وأوضحت المضف قائلة "سيكون هناك فحص إضافي من مصر، للتأكد من عدم قدوم أي شخص من هناك لديه أي أعراض كورونا".

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت اليوم الأحد 1 مارس/آذار، تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد، لشخص قادم من إيران.

وأعلنت دولة الكويت، يوم الأربعاء الماضي، تعطيل الدراسة رسميا لمدة أسبوعين، تبدأ من 1 مارس/ آذار، بسبب فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من كوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا، بناء على تعليمات وزارة الصحة الكويتية بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا، فيما علقت جميع الرحلات الجوية من وإلى العراق، كما أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، سابقا، وقف جميع رحلاتها إلى إيران حتى إشعار آخر، بعد اكتشاف عدد من الإصابات وحالتي وفاة بفيروس كورونا.

ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، انتشر فيروس كورونا في عدد من الدول الخليجية، من بينها الكويت والإمارات وسلطنة عمان والبحرين، إضافة إلى إيران والعراق.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد" الذي ظهر في الصين، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".

عاجل| بثينة المضف: نقوم بفحص جميع القادمين من #مصر والتعامل معهم حسب الإجراءات الوقاية



-سيكون هناك فحص إضافي من مصر للتأكد من عدم قدوم أي شخص من هناك لديه أي أعراض #وزاره_الصحه https://t.co/s23QZDmj8z pic.twitter.com/2jaSEMZN8L — جريدة الأنباء (@AlAnba_News_KW) March 1, 2020

​وكان الممثل الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الكويت، الدكتور إبراهيم الزيق، قد نفى ما ردده نائبان في مجلس الأمة الكويتي، بشأن تفشي فيروس كورونا الجديد في مصر، وسط تعتيم إعلامي.

وقال الزيق في تصريحات لصحيفة "الجريدة" إن تفشي الفيروس في مصر غير حقيقي بالمرة، مشددا على أنه "لا مخاوف من عودة المدرسين أو غيرهم إلى الكويت بعد انقضاء الإجازة".