تعليق إماراتي على مستقبل "إكسبو 2020" في دبي بسبب فيروس "كورونا"

أصدرت اللجنة المنظمة لمعرض "إكسبو 2020" في دبي الإماراتية، صباح اليوم الأحد 1 مارس/آذار، تعليقا على مستقبل المعرض بسبب تفشي فيروس "كورونا" الجديد.

وقال المتحدث باسم "إكسبو 2020" إن منظمي المعرض المقرر أن يبدأ في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، يتابعون عن كثب تفشي فيروس "كورونا" الجديد، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وأوضح المتحدث باسم إكسبو 2020 أن المسؤولين الإماراتيين يأملون في نجاح الجهود العالمية لمكافحة الفيروس.

وتابع المسؤول الإماراتي قائلا "سلامة ورفاهية كل من يزور معرض إكسبو 2020 دبي له أهمية قصوى بالنسبة لنا".

واستمر بقوله "نحن نعمل عن كثب مع وزارة الصحة والوقاية في الإمارات العربية المتحدة، لتطبيق الإرشادات التي قدموها".

يُعتبر معرض إكسبو 2020، الذي من المقرر أن يستمر لمدة ستة أشهر، بمثابة دفعة قوية لقطاع السياحة والاقتصاد في إمارة دبي، حيث أظهرت توقعات سابقة أن بإمكانه جذب 11 مليون زائر أجنبي.

وتوقعت مجموعة الإمارات في دبي "تباطؤا ملحوظا" في الأعمال بسبب تفشي فيروس كورونا وطلبت من العاملين بها الحصول على عطلات بأجر ودون أجر.

مجموعة الإمارات شركة قابضة مملوكة لحكومة دبي ومن ضمن أصولها شركة طيران الإمارات، ويبلغ عدد موظفيها 100 ألف من بينهم 21 ألفا من أفراد الطاقم وأربعة آلاف طيار، في نهاية مارس/ آذار 2019، وهو نهاية السنة المالية الماضية. وفقا لـ "رويترز".

وقالت الرسالة الموجهة للعاملين إن الفيروس يشكل تحديا في الوقت الحالي وإن الشركة تتعامل مع تبعاته، مضيفة أنها ترى تباطؤا ملحوظة وحاجة للمرونة في أسلوب العمل.

وحذرت شركات الطيران العالمية من تأثر الأنشطة بفيروس كورونا الذي ظهر في الصين أولا أواخر ديسمبر/ كانون الأول وانتشر منذ ذلك الحين في أكثر من 50 دولة.

وألغت طيران الإمارات جميع الرحلات إلى البر الرئيسي للصين، باستثناء بكين، ولإيران بناء على تعليمات هيئة الطيران المدني في الإمارات، نظرا لانتشار الفيروس في البلدين.