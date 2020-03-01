رئيس حكومة كردستان يبدأ أول زيارة رسمية إلى الأردن

يتوجه رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، اليوم الأحد، إلى عمّان بزيارة رسمية هي الأولى له منذ أن تسنم منصبه رئيساً للحكومة.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن مسرور بارزاني سيجري مع العاهل الأردني، عبد الله الثاني، محادثات ثنائية في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

والتقى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، 19 شباط/ فبراير، البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، في جلسة تم النقاش فيها حول جملة من الملفات ذات الاهتمام المشترك.