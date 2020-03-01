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10:40 GMT01 مارس/ آذار 2020
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    وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت

    وزير الدفاع الإسرائيلي: قتلنا "أبو العطا" وننتهج استراتيجية جديدة في سوريا

    © AFP 2019 / RONEN ZVULUN
    العالم العربي
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    اعترف وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بقيام الجيش الإسرائيلي باغتيال مجموعة من مسؤولي الفصائل الفلسطينية وغيرهم على الأراضي السورية. 

    وأجرت القناة العبرية الـ"12" حوارا مع بينيت، مساء أمس السبت، أوضح من خلاله أنه كلما اشتدت الضربات الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية في منطقة غلاف غزة، كلما اشتدت الضربات الإسرائيلية على كوادر ونشطاء ومسؤولي الفصائل الفلسطينية داخل الأراضي السورية.

    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت أثناء جلسة في الكنيست، القدس، 12 مارس/ آذار 2018
    © REUTERS / Ronen Zvulun
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    وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي أن بلاده أمام "تكتيك" أو "استراتيجية" جديدة، وهي ضرب قيادات ومسؤولين فلسطينيين، على رأسهم بهاء أبو العطا، القيادي البارز بكتائب سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، وبأن بلاده نجحت في استهداف من يضر بالأمن القومي الإسرائيلي، سواء داخل قطاع غزة أو خارجها، مؤكدا اغتيال قواته العسكرية لقيادات ومسؤولين فلسطينيين على الأراضي السورية. 

    ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي قام بغارة جوية على قطاع غزة، اغتال فيها، بهاء أبو العطا، أحد الكوادر العسكرية المهمة بحركة الجهاد الإسلامي.

    وجاءت تصريحات نفتالي بينيت، وزير الدفاع الإسرائيلي، تعليقا على أسئلة المذيعة بالقناة العبرية الـ"12"، والتي أضاف خلالها أن بلاده تعمل على طرد الإيرانيين من الأراضي السورية، وبأن بلاده نجحت، سواء خلال فترة ولايته منذ عدة أشهر، أو حتى قبلها، في استهداف الإيرانيين أيضا داخل سوريا.

    سبق أن صرح نفتالي بينيت، بأن الجيش الإسرائيلي يهدف إلى إبعاد إيران من سوريا خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.
    جاءت تصريحات بينيت في حوار مع صحيفة "جيروزاليم بوست"، صباح أول أمس الجمعة، أوضح من خلاله أن الجيش الإسرائيلي وضع هدفا محددا ومهما، بأنه خلال 12 شهرا يجب أن تغادر إيران سوريا.

    وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي بأنه ليس لدى إيران ما تبحث عنه في سوريا، قائلا:

    إنهم ليسوا جيرانا لنا، وليس لديهم أي سبب للاستقرار بجانب إسرائيل، وسنقوم بإخراجهم من هناك في المستقبل القريب.

    وأشار نفتالي بينيت إلى أنه "إذا كانت أغلب الأهداف في الماضي، هي قوافل دخلت سوريا من إيران عبر العراق، ثم إلى مرتفعات هضبة الجولان أو لبنان، فإن الأهداف أصبحت الآن مختلفة تماما"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    إيران, سوريا, الجهاد, سرايا القدس, إسرائيل, نفتالي بينيت
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