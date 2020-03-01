اللجنة الأولمبية الإماراتية تقرر تأجيل فعاليات اليوم الرياضي الوطني

قررت اللجنة الأولمبية الوطنية الإماراتية، اليوم الأحد، تأجيل فعاليات النسخة الخامسة لليوم الرياضي الوطني، حتى إشعار آخر.

وقالت اللجنة الأولمبية الوطنية في الإمارات، في تغريدة عبر موقع "تويتر"، "قررت اللجنة الأولمبية الوطنية تأجيل فعاليات النسخة الخامسة من اليوم الرياضي الوطني لإشعار آخر بناء على توصية المكتب التنفيذي للحدث، وبعد التنسيق التام مع كافة الجهات المعنية".

ولم يوضح المنظمون سبب التأجيل، لكن يرجح أنه بسبب العمل على الحد من انتشار عدوى فيروس كورونا الجديد.

قررت #اللجنةـالأولمبيةـالوطنية تأجيل فعاليات النسخة الخامسة من #اليوم_الرياضي_الوطني لإشعار آخر بناء على توصية المكتب التنفيذي للحدث، وبعد التنسيق التام مع كافة الجهات المعنية. pic.twitter.com/X8ONeEjlRP — UAENOC (@UAENOC) March 1, 2020

​وكان من المقرر إطلاق فعاليات اليوم الرياضي الوطني بالإمارات، يوم 5 مارس/ آذار الجاري، بمشاركة مجتمعية واسعة من مختلف المؤسسات والهيئات والدوائر وممثلي القطاع الخاص والفئات العمرية كافة.

وأعلن مجلس أبو ظبي الرياضي المنظم لـ "طواف الامارات" الدولي للدراجات الهوائية، الجمعة الماضية، إلغاء المراحل المتبقية من السباق، بعد اكتشاف حالتين مصابتين بفيروس "كورونا" من أفراد الفرق من الجنسية الإيطالية.

وقررت المجموعة المالية "هيرميس"، وهي من أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط، إلغاء مؤتمرها السنوي للاستثمار في دبي، الذي كان مقررا إقامته بين 2 - 5 مارس/ آذار 2020، بسبب انتشار فيروس "كورونا".

وأعلن وزير الصحة ووقاية المجتمع عبدالرحمن العويس، ووزير التربية والتعليم حسين الحمادي، خلال مؤتمر صحافي عقد، أمس، في مقر في مقر الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي، عن مجموعة من الإجراءات الاحترازية، للحد من احتمالية انتقال عدوى فيروس "كورنا".

ومن أهم هذه الإجراءات تعليق الدراسة في الحضانات، وكذا الفعاليات والرحلات الطلابية على مستوى الدولة، وتخصيص طائرتين لنقل رعايا الدولة الموجودين في إيران، وغيرها.

وحسب الإحصاءات الرسمية التي عرضت خلال المؤتمر الصحفي، فإن عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في الدولة وصل حتى الآن إلى 21 حالة، شفيت منها خمس حالات.