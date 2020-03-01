وزير الدفاع الإسرائيلي ينسحب من مقابلة تلفزيونية بعد سؤال عن غزة… فيديو

انسحب وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، من مقابلة تلفزيونية مع القناة العبرية الـ"12"، مساء أمس السبت، على الهواء مباشرة.

يعزى انسحاب نفتالي بينيت إلى سؤال وجهته له مذيعة القناة العبرية حول عدد الصواريخ التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية خلال الأشهر القليلة الماضية على مستوطنات غلاف غزة، نافيا ما قالته المذيعة.

وقدمت مذيعة القناة العبرية بالأرقام عدد الصواريخ التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية على غلاف غزة، حيث قدمت أنفوجراف بهذه الأرقام، قبل توليه حقيبة وزارة الدفاع الإسرائيلية، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

נפתלי בנט פוצץ ריאיון שהוקלט למוצ"ש בפגוש את העיתונות ועזב את רינה מצליח ואת האולפן. pic.twitter.com/UfFEpDDkVY — Ravit Dahan רוית דאהן 🇮🇱 (@ravitda) February 28, 2020

بداية من شهر أغسطس/آب، وحتى نوفمبر/تشرين الثاني أطلق 33 صاروخا وقذيفة صاروخية، وبداية من نوفمبر 2019، وحتى 15 فبراير/شباط 2020، أطلق 34 صاروخا وقذيفة صاروخية، وهو ما نفاه بينيت.

وانتهت مقابلة القناة العبرية الـ"12" مع نفتالي بينيت، وزير الدفاع الإسرائيلي، بفضيحة إذ انسحب بينيت من الاستوديو، متهما المذيعة بمحاولة الإضرار بحزبه "اليمين الجديد" قبيل الانتخابات، عندما أشارت الأخيرة إلى وجود تضارب بين المعلومات التي قدمها أثناء المقابلة حول الهجمات الصاروخية على غزة والبيانات الرسمية المنشورة من قبل الجيش الإسرائيلي.

وأكد بينيت أن المذيعة تحاول الإضرار به شخصيا وبحزبه "اليمين الجديد"، وذلك قبيل ساعات من إجراء انتخابات الكنيست الـ23، غدا، الاثنين.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات البرلمانية للكنيست الـ23، غدا، الاثنين، على يومين متتاليين، يشارك فيها 29 قائمة حزبية، يتنافس فيها كل من حزب "الليكود" الحاكم، بزعامة بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تسيير الأعمال الحالي، وحزب "أرزق أبيض"، بقيادة الجنرال بيني غانتس، على تشكيل الحكومة الجديدة.

وتعد هذه الانتخابات هي الثالثة خلال 11 شهرا فقط، بعدما فشل كل من نتنياهو وغانتس في تشكيل ائتلاف حكومي حينما كلف الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين ريفلين، كل منهما بتشكيلها، كل على حدى.