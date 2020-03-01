دمشق تنفي مزاعم تركيا بشأن إسقاط طائرة سورية في إدلب

نفت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا"، إسقاط طائرة حربية سورية، اليوم الأحد، مؤكدة أن ما تم إسقاطه هو طائرة مسيرة تركية دخلت الأجواء السورية.

ونفلت الوكالة السورية، عن مراسلها تأكيده "عدم إسقاط طائرة حربية سورية، وأن ما تم إسقاطه هو طائرة مسيرة تركية دخلت الأجواء السورية".

— سانا عاجل (@SanaAjel) March 1, 2020

​يأتي ذلك بعدما زعمت وكالة "الأناضول" التركية، "إسقاط طائرة تابعة لنظام بشار الأسد في إدلب".

— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 1, 2020

وأعلن الجيش السوري، في وقت سابق، اليوم، "إسقاط طائرة مسيرة تابعة للنظام التركي فوق سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي".

يأتي ذلك بعد الإعلان عن إغلاق المجال الجوي في شمال غرب البلاد وخصوصا إدلب أمام الطائرات والطائرات المسيرة. ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري قوله "انطلاقا من التزام الجيش العربي السوري بواجباته الدستورية والوطنية في الدفاع عن سيادة الدولة وحماية أمنها وسلامة أراضيها فإن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تعلن عن إغلاق المجال الجوي لرحلات الطائرات ولأية طائرات مسيرة فوق المنطقة الشمالية الغربية من سوريا، وبخاصة فوق محافظة إدلب".

وأضاف "سيتم التعامل مع أي طيران يخترق مجالنا الجوي على أنه طيران معاد يجب إسقاطه ومنعه من تحقيق أهدافه العدوانية".

وتأزم الوضع في إدلب، الأسبوع الماضي، حين نفذ مسلحون مدعومون من تركيا، وبغطاء من المدفعية التركية، هجوما على مواقع الجيش السوري، تمكنوا خلاله من اختراق خطوط دفاعه على مسار قميناس- النيرب.

فيما أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء الجمعة، تدمير 8 دبابات و4 عربات مدرعة و5 مدافع وراجمتي صواريخ وتحييد 56 عنصرا من قوات النظام السوري"، يأتي ذلك بعدما أعلن حاكم محافظة هاتاي الحدودية التركية رحمي دوغان، يوم الخميس الماضي، أن 36 جنديا تركيا قتلوا في إدلب السورية في هجوم جوي شنته القوات الحكومية السورية، كما أسفر عن إصابة أكثر من 30 شخصا.