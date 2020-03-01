أول تصريح إماراتي على تعليق السعودية تأشيرات العمرة

أشاد "مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي"، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، بالتدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة السعودية والتي من بينها تعليق منح تأشيرات العمرة والزيارة.

وأفادت صحيفة "الإمارات اليوم"، صباح اليوم، الأحد، أن مجلس الافتاء الشرعي الإماراتي وهيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف أوضحا أن تعليق منح تأشيرات العمرة هو مقصد شرعي.

وأكد رئيس المجلس، عبدالله الشيخ المحفوظ بن بيه، في بيان له أمس، أن هذه التدابير من مقتضى مقاصد الشريعة، التي جاءت لحفظ النفس البشرية، ومقتضى القواعد الفقهية التي دعت إلى تقديم درء المفاسد على جلب المصالح، وإلى تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.

وأشار ابن بيه إلى ما يشهده العالم منذ أسابيع من انتشار فيروس كورونا الجديد في مناطق عدة، وهو أمر يستوجب على كل دول العالم اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحد من تفشي هذا الوباء الخطير، انطلاقا من تفعيل مبدأ التعاون على البر وحماية الإنسان والأوطان، المأمور به في جميع الشرائع الدينية والفلسفات الأخلاقية.

وسبق أن أصدرت الخارجية السعودية، مساء الجمعة الماضية، بيانا عاجلا أعلنت فيه تعليق المملكة دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشارت الخارجية السعودية في بيانها المنشور عبر حسابها على موقع "تويتر" إلى أن قرار التعليق هذا "مؤقت".

وأعلن وزير الصحة ووقاية المجتمع عبدالرحمن العويس، وزير التربية والتعليم حسين الحمادي، خلال مؤتمر صحافي عقد، أمس، في مقر الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي، عن مجموعة من الإجراءات الاحترازية، للحد من احتمالية انتقال عدوى فيروس "كورونا".

#بيان_من_وزارة_الخارجية | تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة مؤقتاً#إجراءات_صحية_احترازية pic.twitter.com/rm9yTjPogQ — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) February 28, 2020

ومن أهم هذه الإجراءات تعليق الدراسة في الحضانات، وكذا الفعاليات والرحلات الطلابية على مستوى الدولة، وتخصيص طائرتين لنقل رعايا الدولة الموجودين في إيران، وغيرها.

وحسب الإحصاءات الرسمية التي عرضت خلال المؤتمر الصحفي، فإن عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في الدولة وصل حتى الآن إلى 21 حالة، شفيت منها خمس حالات.