"أنصار الله" تسيطر على مناطق متفرقة في الجوف إثر هجوم على مواقع الجيش اليمني

أفاد مصدر عسكري يمني بأن جماعة أنصار الله "الحوثيين"، حققت تقدماً ميدانياً في معارك مع الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

القاهرة – سبوتنيك. وأبلغ مصدر عسكري يمني وكالة " سبوتنيك "، اليوم الأحد، بأن "أنصار الله نفذت عملية هجومية واسعة على الجيش اليمني في مديرية الحزم مركز محافظة الجوف، تمكنت خلاله من السيطرة على وادي الشجن وقرية الخربة شرق الجوف.

وأضاف أن معارك عنيفة تدور في الأثناء قرب مدينة الحزم، وسط تقدم لـ"أنصار الله"، تسبب بنزوح واسع للمدنيين باتجاه محافظة مأرب.

ومساء السبت، أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، إلحاق خسائر بجماعة "أنصار الله"، خلال معارك شرق العاصمة صنعاء وسط اليمن.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أن "القوات دمرت آليتين قتاليتين وعربتين للحوثيين، ومصرع من كانوا على متنهما في جبهة نهم شرق العاصمة ‎صنعاء".

وأكد "تحقيق قوات الجيش تقدما في معارك لا تزال مستمرة مع الحوثيين".

#نهم

قوات جيشنا الوطني تدمر طقمين قتاليين وعربتين لمليشيات الحوثي الانقلابية ومصرع من كانوا على متنهما في جبهة نهم شرق العاصمة #صنعاء ولا تزال المعركة مستمرة حتى اللحظة وسط تقدم قوات الجيش وخسائر فادحة في صفوف المليشيات. — المركز الإعلامي للقوات المسلحة #اليمن (@Yem_army_media) February 29, 2020

​وأشار المركز إلى "شن قصف بصواريخ الكاتيوشا على مواقع وتجمعات للحوثيين في جبهة نهم".

وأعلنت أنصار الله في 29 يناير/كانون الثاني الماضي، السيطرة الكاملة على مديرية نهم شرق صنعاء ومديريات في محافظتي مارب والجوف، بمساحة إجمالية تقدر بأكثر من 2500 كيلو متر مربع، ضمن عملية عسكرية أطلقوا عليها اسم "البنيان المرصوص".