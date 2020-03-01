مؤتمر لصالح الأزمة الإنسانية باليمن يوم 2 أبريل في الرياض

أعلنت الأمم المتحدة أنه ستنظم، بالشراكة مع الجانب السعودي، مؤتمرا بالرياض الشهر المقبل للمانحين يتعلق بالأزمة الإنسانية في اليمن.

الرياض - سبوتنيك. وخلال حضوره منتدى الرياض الإنساني الدولي الثاني، أعلن مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أنه "بقرار من الملك سلمان، وبالشراكة مع الأمم المتحدة، سوف يعقد مؤتمر مانحين عالي المستوى للأزمة الإنسانية باليمن بالرياض يوم 2 أبريل/نيسان".

وتابع، المسؤول الأممي "نتمنى استجابة من كافة المانحين ومشاركة منهم لأقصى درجة".

واستطرد لوكوك "ولكن إلى جانب الموارد، من الضروري كذلك التعاطي مع كافة المعوقات وحالات الحظر على عمليات الإغاثة كي تتمكن وكالات الإغاثة من الوصول للمحتاجين تماشيا مع المبادئ الإنسانية".

ويقوم تحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية، منذ آذار/مارس 2015، بعمليات ضد مواقع الحوثيين دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر عام 2014.

وتنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات متواصلة بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية تستهدف قوات سعودية ويمنية.