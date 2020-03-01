القضاء الجزائري يحكم ببراءة الناشط السياسي فضيل بومالة من تهمة المساس بالوحدة الوطنية

برأ القضاء الجزائري، الإعلامي والناشط السياسي فضيل بومالة، بعد أكثر من خمسة أشهر من إيداعه الحبس الاحتياطي بتهمة المساس بالوحدة الوطنية.

الجزائر - سبوتنيك. وقضت محكمة جنح الدار البيضاء بالجزائر العاصمة، اليوم الأحد، ببراءة بومالة من تهم بث أخبار من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية.

وعرفت جلسة محاكمة فضيل بومالة، التي جرت الأسبوع الماضي، مرافعات أكثر من 50 محام شكلوا هيئة الدفاع، لينطق القاضي اليوم ببراءة المتهم، بعد ثلاثة أسابيع من الحكم ببراءة الناشط سمير بلعربي الذي سُجن احتياطيا وتوبع بنفس اتهامات بومالة المعروف في الساحة الإعلامية والسياسية الجزائرية بحصصه التلفزيون سنوات التسعينيات.

وتم إيداع بومالة سجن الحراش بالجزائر العاصمة، يوم 19 أيلول/سبتمبر، وتحول رفقة الناشط سمير بلعربي، والمجاهد خلال الثورة التحريرية لخضر بورقعة بالإضافة إلى المعارض السياسي كريم طابو رفقة آخرين، إلى أحد أهم الوجوه التي يطالب الحراك الشعبي بإطلاق سراحها، كما وُضع طلب إطلاق سراحهم كشرط قبلي، في معظم المبادرات السياسية التي عرفتها البلاد منذ اعتقالهم.