تخوفا من تفشي "كورونا"... الاتحاد الآسيوي يعدل مواعيد مباريات دوري الخليج العربي

وأكد الموقع الرسمي لـ"الرابطة"، مساء اليوم، الأحد، أن هذا القرار جاء عقب تأجيل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مباريات العين والوحدة وشباب الأهلي والشارقة بالجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، يومي 5 و6 من الشهر الجاري، كإجراء احترازي خوفا من تفشي فيروس كورونا.

وسيشهد يوم 5 مارس/آذار الجاري، إقامة 4 مباريات، حيث يستضيف العين نظيره الفجيرة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت العاصمة "أبوظبي"، وفي التوقيت نفسه، يحل بني ياس ضيفا على خورفكان، ثم الشارقة وحتا، والوصل والظفرة في الساعة الثامنة، مساء اليوم نفسه.

ونوهت رابطة المحترفين الإماراتية إلى أنه في يوم 6 مارس/آذار تقام 3 مباريات، وهي اتحاد كلباء والجزيرة، والوحدة وعجمان في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء، ثم شباب الأهلي والنصر بحدود الساعة الثامنة مساء.

وفيما يخص الجولة الـ19 ستجرى يومي 13 و14 مارس الجاري، بإقامة 3 مباريات في اليوم الأول، حيث يستضيف عجمان فريق شباب الأهلي في الساعة السادسة إلا الربع مساء، ويحل الوصل ضيفا على حتا في التوقيت نفسه، ثم يلتقي النصر وخورفكان في الثامنة والنصف مساء اليوم ذاته.

وستقام 4 مباريات في اليوم الثاني للجولة، تقام 3 منها في الساعة السادسة إلا الربع مساء، حيث يلتقي بني ياس مع اتحاد كلباء، والظفرة ضد الوحدة، والفجيرة أمام الشارقة، وتختتم الجولة بلقاء الجزيرة والعين في الثامنة والنصف مساء.

يذكر أن نادي شباب الأهلي يحتل المركز الأول في دوري الخليج العربي، برصيد 39 نقطة بعد مرور 17 جولة من عمر بطولة دوري الخليج العربي موسم 2019-2020.