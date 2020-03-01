أول دولة عربية تمنع "القبلات" بسبب فيروس "كورونا"

وافق مجلس النواب الأردني، اليوم الأحد، على إصدار بيان يطالب الأردنيين بتجنب التقبيل في المناسبات والتجمعات العامة، وذلك حفاظا على السلامة العامة، ومنعا لانتشار فيروس كورونا بين المواطنين.

وقال رئيس مجلس النواب الأردني بالإنابة نصار القيسي، إن "عددا من نواب المجلس طلبوا إصدار بيان باسم المجلس ، يطالب الشعب الأردني بعدم التقبيل، والاكتفاء بالمصافحة أثناء تبادل السلام بين الأفراد، وذلك كإجراء احترازي لمنع انتشار الفيروس".

وأضاف القيسي، أن "الأردن ما زال خاليا من الإصابة بفيروس كورونا، لكن هذا الإجراء احترازي ويأتي حفاظا على المصلحة العامة".

وأعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، يوم الخميس الماضي، خلو المملكة من أي إصابات بفيروس كورونا المستجد.

كما أعلنت الحكومة الأردنية، مؤخرا، منع دخول غير الأردنيين القادمين من إيران وكوريا الجنوبية إلى أراضي المملكة، بالإضافة إلى القادمين من الصين موطن الفيروس كإجراء احترازي مؤقت، في ظل ارتفاع عدد حالات الإصابة بالمرض في كوريا الجنوبية وإيران، علاوة على الصين حيث أول ظهور للفيروس.