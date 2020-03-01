العراق... الاتفاق على منح الثقة لحكومة علاوي وترك الوزارات السنية والكردية

أفادت وكالة الأنباء العراقية "واع" اليوم الأحد أنه تم الاتفاق على منح الثقة لحكومة علاوي وترك الوزارات السنية والكردية.

ونقلت الوكالة عن مراسلها، بأن "خلاصة اجتماع الكتل الشيعية أكد على دخول الجلسة والتصويت على الحقائب الوزارية للشيعة".

وأشارت الوكالة إلى أن "الوزارات السنية والكردية متروكة لحين الاتفاق عليها ".

ونقلت الوكالة عن النائب عن تحالف الفتح عبد الأمير تعيبان في وقت سابق تصميم تحالفه وسائرون على تمرير الكابينة الوزارية اليوم.

ووصل رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي إلى مبنى مجلس النواب.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية، بأن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونائبه الأول حسن الكعبي استقبلا رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي في مبنى مجلس النواب.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب اليوم الأحد جلسته الاستثنائية للتصويت على منح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي.