إصابة طائرتين سوريتين بصواريخ تركية في إدلب والطيارون يهبطون بمنطقة آمنة

أكد مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك" أن قادة طائرتين سوريتين هبطا بسلام بعد إصابة طائرتيهما في سماء مدينة "سراقب" بريف إدلب الشرقي.

المصدر الميداني: الطائرتان سقطتا في مناطق سيطرة الجيش السوري بعد إصابتهما بصواريخ (م ط) للجيش التركي أثناء مناورة تستهدف مجموعات من مسلحي تنظيم "القاعدة" الإرهابي (المحظور في روسيا) شمال شرق مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي.

وأعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا" في وقت سابق من اليوم، أن وحدات الجيش السوري أسقطت طائرة مسيرة تركية بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، أعلنت صباح اليوم، حظر جميع أنواع الطيران، خصوصا المسير، في شمالي شرقي سوريا، فوق محافظة إدلب السورية.

وأكد البيان أنه سيتم التعامل مع أي طيران يخترق المجال الجوي على أنه "طيران معاد يجب إسقاطه ومنعه من تحقيق أهدافه العدوانية".

وتشهد محافظة إدلب السورية، منذ أسابيع، معارك عنيفة بعد أن نفذ مسلحون مدعومون من تركيا، سلسلة هجمات استهدفت مواقع الجيش السوري، ما تسبب بمعارك عنيفة بين الطرفين.