محلل سياسي: المؤشرات تؤكد منح الثقة لحكومة علاوي

قال الكاتب والمحلل السياسي العراقي، أثير الشرع، اليوم الأحد، إن "المؤشرات حتى اللحظة تشير إلى إمكانية اكتمال النصاب القانوني لجلسة البرلمان العراقي، وبالتالي سوف يتم التصويت على حكومة محمد توفيق علاوي".

وأضاف في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، حول مرحلة ما بعد التصويت والسيناريوهات المتوقعة، وربما السيناريو الأقرب، هو "سيتم التصويت بالنهاية بعد اكتمال النصاب، ومعظم الكتل السنية والشيعية ستصوت عدا ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، الذي أبدى رفضه لحكومة علاوي لوجود خلافات بعينها".

وأشار إلى أن "وجود زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، سيكون حافز قوي وعنصر قوة لإجبار بعض الكتل السياسية على منح الثقة لحكومة علاوي".

ويعقد البرلمان العراقي، اليوم الأحد، جلسة اعتيادية للتصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، وسط خلافات بين الكتل السياسية بشأن الحكومة الجديدة.

ويأتي ذلك، فيما تشهد العاصمة العراقية بغداد إجراءات أمنية مشددة، على خلفية الدعوات لمظاهرات مليونية في بغداد والمدن العراقية، رفضا للحكومة الجديدة ولرئيسها المكلف محمد توفيق علاوي.